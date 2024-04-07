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Spor

Olympiakos'tan 5 gollü gösteri!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nda konuk olduğu Lamia'yı 5-1'lik skorla mağlup etti.

7 Nisan 2024 Pazar 19:17 - Güncelleme:
Olympiakos'tan 5 gollü gösteri!
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Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu karşılaşmasında Olympiakos deplasmanda konuk olduğu Lamia'yı 5-1 mağlup etti.

Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Stevan Jovetic, 26. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi, 45+1. dakikada Kyriakos Papadopoulos (KK), 81. dakikada Georgios Kornezos (KK) ve 85. dakikada Youssef El Arabi, Lamia'nın golünü 88. dakikada Toshio Lake kaydetti.

Olympiakos bu galibiyetle puanını 63'e çıkartıken, Lamia ise 34 puanda kaldı.

Olympiakos ile Fenerbahçe arasındaki maç 11 Nisan Perşembe oynanacak.

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