‘Olympiakos’u G.Saray kurtardı’
YUNANİSTAN basınından ilginç Falcao değerlendirmesi.
- Star Spor
Yunan gazeteci Kostas Niukolaopuoulos, Kolombiyalı golcüyü sezon başında Olympiakos’un da transfer etmek istediğini belirterek, “Başkan görüştü ancak Galatasaray da devreye girince anlaşma olmadı. Falcao şu anda aşil tendonundaki sakatlıkla uğraşıyor. Ne zaman oynayacağı belli değil. İyi ki Olympiakos’a gelmemiş, G.Saray kurtardı” ifadesini kullandı
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