Olympique Lyon, Boubacar Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız oyuncu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Fofana'nın sezon sonuna kadar ikinci lig ekibi Gazelec Ajaccio'da forma giymeye devam edeceği belirtildi.

Geçen hafta Gazelec Ajaccio'ya transfer olan Fofana, sezonun ilk devresinde amatör ligde Saint-Priest forması giydi ve 14 maçta 5 gol attı.