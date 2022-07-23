Olympique Lyon, Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna kattı

Olympique Lyon, savunma hattına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Fransız ekibi, Ajax'tan Nicolas Tagliafico'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

29 yaşındaki Arjantinli sol bek oyuncusu ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalanırken bonservis bedeli olarak 4.2 milyon euro ödendiği açıklandı.

2018'de 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Independiente'den Ajax'a transfer olan Nicolas Tagliafico, Holllanda ekibinin 2019'da yarı final ile sonuçlanan Şampiyonlar Ligi macerasında önemli rol oynamıştı. 29 yaşındaki sol bek oyuncusu, bugüne kadar 40 kez de Arjantin Millî Takımı forması giydi.