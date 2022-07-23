İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2022 Cumartesi / 24 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7288
  • EURO
    18,1512
  • ALTIN
    984.986
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Olympique Lyon, Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna kattı
Spor

Olympique Lyon, Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna kattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Ajax'ta forma giyen Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Olympique Lyon, savunma hattına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Fransız ekibi, Ajax'tan Nicolas Tagliafico'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

29 yaşındaki Arjantinli sol bek oyuncusu ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalanırken bonservis bedeli olarak 4.2 milyon euro ödendiği açıklandı.

2018'de 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Independiente'den Ajax'a transfer olan Nicolas Tagliafico, Holllanda ekibinin 2019'da yarı final ile sonuçlanan Şampiyonlar Ligi macerasında önemli rol oynamıştı. 29 yaşındaki sol bek oyuncusu, bugüne kadar 40 kez de Arjantin Millî Takımı forması giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.