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Spor

Omar Colley: Bu üç puan bize çok yardımcı olacak

Son dakikalarda attığı golle Samsunspor karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren Omar Colley, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı savunmacı, hem attığı gol hem de üç puan için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

26 Kasım 2023 Pazar 20:04 - Güncelleme:
Omar Colley: Bu üç puan bize çok yardımcı olacak
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Beşiktaş'ta başarılı savunma oyuncusu Omar Colley, deplasmanda 2-1 kazandıkları Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Colley, "Takıma döndüğümden dolayı mutluyum. Galip geldik bugün. Çok çalışıyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ritim ve kazanma alışkanlığı ediniyoruz. Bize öz güven katan üç puan aldık. Esas işim savunma yapmak ama gol attığım için mutluyum. Bazı maçlar yakın geçer, duran toplar belirleyici olur. Böyle bir maçtı. Gol attığımız için mutluyum ama galibiyet aldığımız için çok daha mutluyum." dedi.

Necip Uysal ile iyi bir ikili oluşturduklarını söyleyen Colley, "Bazen maçlarda plan dışı, beklenmedik şeyler olur. Rakibe göre hazırlanırsınız ama anlık değişimler bu durumu tetikler. Ben ve Necip iyi bir tandem olduk. Birbirimizin kademesine giriyoruz, bu önemli. Her mevkideki sıkıntıları gidermemiz gerek. Bu 3 puan çok yardımcı olacak bize. Takıma çok özgüven kazandıracaktır bu galibiyet. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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