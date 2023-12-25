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Spor

Omar Colley: Doğru kulüpteyim ve doğru yerdeyim

Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Omar Colley, Hatayspor'a attığı golü ve alınan galibiyeti değerlendirdi.

25 Aralık 2023 Pazartesi 23:12 - Güncelleme:
Omar Colley: Doğru kulüpteyim ve doğru yerdeyim
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Beşiktaş'ın ikinci golünü atan ve galibiyette pay sahibi olan Omar Colley maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Alınan galibiyetin zorlu olduğunu söyleyen Omar Colley, "Öncelikle tüm Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Yönetimimiz ve taraftarlarımızı tebrik ederim. Zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanlar sanki bir daha maç kazanamayacağımızı düşünüyordu. Buralara gelmek o yüzden zor oldu. O yüzden bu galibiyet hem zorluydu hem de önemliydi bizim için." ifadelerini kullandı.

Gol atmak için ekstra bir çalışma yapmadığını söyleyen Omar Colley, "Gol atma konusu benim için ekstra bir durum. Ben bir savunmacıyım ancak duran toptan veya farklı şekilde katkı vermek sevindirici ama daha da önemli olan 3 puan kazanmaktı. Yılın son maçını oynadık böyle kazanmak güzel. Gelecek seneye sıfırdan başlayacağız. Beşiktaş camiasına taraftarlara armağan ediyorum bu golü ve galibiyeti. Duran toplar için özel bir çalışma yapmıyorum. Bu sezon benim için ekstra bir sezon olarak geçiyor." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Doğru kulüpteyim ve doğru yerdeyim. Umarım gol katkısı vermeye devam ederim ve Beşiktaş'ı istediğimiz yere taşıyabilirim. Beşiktaş önemli ve büyük bir kulüptür istediğimiz yere taşıyacağız. Tüm camiamıza ve taraftarlarımıza mutlu yeni yıllar diliyorum."

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