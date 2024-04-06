Omar Colley gözünü rekora dikti!

Beşiktaş'ta geçen sezonun devre arasında Sampdoria'dan transfer edilen Omar Colley performansıyla beğeni kazanmaya devam ediyor.

Kartal'da Omar Colley, bu golle ligdeki gol sayısını 6'ya, totalde de 7'ye yükseltti. Süper Lig'de son golünü 18. haftadaki Hatayspor müsabakasında 25 Aralık 2023 tarihinde atan 31 yaşındaki futbolcu, uzun süreli gol hasretine de son verdi.

GÖZÜ REKORDA

Colley, Hatayspor'un yanı sıra Alanyaspor, Samsunspor, Sivasspor ve Pendikspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

Yıldız savunmacı, kalan haftalarında gollerine devam edip 2019-20 sezonunda Sampdoria, 2017-18'deki Genk dönemlerini geride bırakıp 11'e ulaşarak kariyer rekoru kırmayı hedefliyor.

27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Omar Colley bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.