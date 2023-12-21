Omar Colley: Kabus gibiydi

Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta tek golü kaydeden Omar Colley, maçın ardından açıklama yaptı.

Omar Colley yaptığı açıklamada, "Taraftarlar bunu hak etmiyor. Bu kabul edilebilir değil. Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük taraftarları var. Bugün olanlar hakkında... Sözün bittiği yerdeyim. Sadece özür dileyebilirim." dedi.

Omar Colley, "Bu biz değiliz. Maçın genelini kontrol ettik ama 3 fırsat verdik ve rakip değerlendirdi. Bu durumu anlatacak daha fazla kelime bulamıyorum. Kariyerimin en acı yenilgilerinden biri. Buraya gelen herkesten özür diliyorum. Bir sonraki maç daha iyi olacağız." açıklamasını yaptı.

"KABUS GİBİYDİ!"

Omar Colley ayrıca, "Ben futbolcuyum. Futbolda hatalar olur. Biz bugün odağımızı, konsantrasyonumuzu kaybettik. Maçı kontrol ettik. Daha iyisini yapabilirdik. Hatalar yaptık. Konsantasyon yoktu. Özür diliyorum tekrar. Bunu unutmamız lazım. Taraftarımıza daha iyi bir sonuç vermeyi istiyorduk. İnişlere çıkışlara rağmen taraftarımız hep arkamızda. Onlara maalesef istediklerini veremedik. Çok çok özür dilerim. Kabus gibiydi. Attığım golün de bir önemi yok. Önümüzdeki maç, taraftarlara daha iyi şeyler vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.