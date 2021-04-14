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Spor

Omar Elabdellaoui için kök hücre nakli ve kornea operasyonu

Galatasaray yılbaşı kutlamasında gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui için önümüzdeki süreçte ilk olarak kök hücre nakli, sonrasında da kornea operasyonu planlandığı açıkladı.

AA14 Nisan 2021 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:37
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Galatasaray Kulübü, Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün ABD'den dönerek Florya'da takımımıza bir ziyaret gerçekleştiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui'nin tedavi süreci, sponsor hastanemiz Liv Hospital ile birlikte ABD'de bulunan ve kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak şekilde yürütülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Omar Elabdellaoui'nin ilk müdahalesinin Türkiye'de yapıldığı, daha sonra ABD'de göz kapağından bir operasyon geçirdiğinin bildirildiği açıklamada, "Bundan sonraki süreçte ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu planlanıyor. Ümit ediyoruz, bu süreç başarıyla tamamlandıktan sonra öncelikle sağlığına kavuşacak, ardından da futbola dönecek." denildi.

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