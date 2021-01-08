Omar Elabdellaoui: Tüm Türk halkının desteğine minnettarım

Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
İşte Omar Elabdellaoui'nin sözleri;
Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her gün daha iyiye gidiyor. Bu yüzden mutluyum. Bu zorlu dönemde pozitif kalmaya çalışıyorum
Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum
SAĞLIK BAKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum.