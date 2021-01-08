Omar Elabdellaoui: Tüm Türk halkının desteğine minnettarım

08 Ocak 2021 Cuma 20:07 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 20:07

Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İşte Omar Elabdellaoui'nin sözleri;

Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her gün daha iyiye gidiyor. Bu yüzden mutluyum. Bu zorlu dönemde pozitif kalmaya çalışıyorum

Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum

SAĞLIK BAKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM



Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum.