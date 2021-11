Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a müjdeli haber

15 Kasım 2021 Pazartesi 23:40 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 23:40

Geçtiğimiz yılbaşında çocukları için havai fişek patlamak isterken gözünden yaralanan ve görme kaybı yaşayan Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu ve ocak ayından itibaren sahalara dönebileceğini söyledi.

İşte Omar Elabdellaoui'nin açıklamaları:

"Bugün güzel bir gün! Son on bir aydır neler yaşadığımı hepinize anlatmanın zamanı geldiğini hissediyorum. Bu, şüphesiz hayatımın mümkün olan her şekilde en zor ve zorlu dönemi oldu. Kaza ilk olduğunda benim için her şey tamamen siyahtı, tamamen kördüm ve yüzüm tamamen yanmıştı. Yavaş yavaş sol gözümde görmeye başlamıştım ve bir süre sonra sol gözümle mükemmel görebiliyordum. Sağ gözüm ağır yaralandı ve yakın zamana kadar görüşümü geri kazanmayı başardığım yere kadar o gözüm de kördüm. Çok uzun bir yol geçirdim ve birçok ameliyat oldum."

"ABLAMDAN KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILDI"

"Göz kapağımın bir kısmını yaktıktan sonra ilk adım, çok zor bir iş olan göz kapaklarımı yeniden oluşturmaktı. Daha sonra tüm ailemi test ettikten sonra gözüme kök hücre almam gerekiyordu; ablam %100 uyumluydu! Ki bu benim için çok büyük şanstı. Sonra ablamın gözünden hücreler aldık ve benim gözüme yerleştirdik. Bugün sağ gözümle tekrar görebilmemin belki de en büyük nedenlerinden biri bu."

"ŞİMDİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

"Kısa bir süre önce, görmemi geri kazandıran ve son operasyon olan kornea nakli oldum. Şimdi çok iyi hissediyorum ve doktorlarım Ocak ayından itibaren sahalara dönmem için yeşil ışık yaktı."

"FATİH TERİM BABA GİBİ YANIMDA OLDU"

"Şu an tek odağım, mümkün olan en iyi şekilde formumu geri kazanmak. Kendimi takımım ve ülkem için hazır hale getirmek. Galatasaray'a teşekkür etmek istiyorum. Bana çok büyük destek ve inanç verdiler. Fatih Terim bu zor zamanımda bir baba gibi her zaman yanımda oldu. Galatasaray taraftarına ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni motive ettiniz, cesaretlendirdiniz. Sahada hepsinin karşılığını vermek için elimden geleni yapacağım."