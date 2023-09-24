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Spor

Omar Fayed transferine vize engeli

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Omar Fayed, Novi Pazar'a transfer olmasına rağmen henüz yeni takımına katılmamasının nedeni orataya çıktı. Bu konuda vize problemi olduğu ortaya çıktı.

Fanatik24 Eylül 2023 Pazar 10:53 - Güncelleme:
Omar Fayed transferine vize engeli
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Bu yaz transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, genç oyuncuları Omar Fayed ve Jinho Jo'yu Sırbistan takımlarından Novi Pazar'a kiralamıştı. Ancak Fayed'in Fenerbahçe ile antrenmanlara devam etmesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Hatta bu transferin evraklar yetişmediği için iptal edildiği öne sürüldü. Ancak Mısırlı genç stoperin, vize işlemleri tamamlanmadığı için henüz Novi Pazar'a katılamadığı, bu sıkıntı aşılınca yeni takımına gideceği öğrenildi.

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