Ömer Ali Şahiner 3 yıl daha Atiker Konyaspor'da
Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.
Atılan imzalar sonrası konuşan Ömer Ali Şahiner şu ifadeleri kullandı:
“Gelen giden, konuşulan teklifler her zaman oldu, bunlar vardı. Bazılarının belki en büyük hayalidir ama ben en büyük hayalimi burada Konyaspor arması altında kaptan olarak sahaya çıktığım gün yaşadım."
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