Ömer Ali Şahiner 3 yıl daha Atiker Konyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Atılan imzalar sonrası konuşan Ömer Ali Şahiner şu ifadeleri kullandı:

“Gelen giden, konuşulan teklifler her zaman oldu, bunlar vardı. Bazılarının belki en büyük hayalidir ama ben en büyük hayalimi burada Konyaspor arması altında kaptan olarak sahaya çıktığım gün yaşadım."