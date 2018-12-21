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Ömer Ali Şahiner 3 yıl daha Atiker Konyaspor'da

Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Atılan imzalar sonrası konuşan Ömer Ali Şahiner şu ifadeleri kullandı:

“Gelen giden, konuşulan teklifler her zaman oldu, bunlar vardı. Bazılarının belki en büyük hayalidir ama ben en büyük hayalimi burada Konyaspor arması altında kaptan olarak sahaya çıktığım gün yaşadım."

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