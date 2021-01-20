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Spor

Ömer Ali'den Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner, kendisiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ayağı kırılan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 00:53 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 00:53
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İttifak Holding Konyaspor'un takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, bu akşam oynanan maçta sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Konyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor ile oynadığımız maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'e kulüp tesislerine giderek 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiştir. Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının 26. dakikasında, Ömer Ali Şahiner ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak sedye ile sahadan çıkarılan Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu açıklanmıştı.

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