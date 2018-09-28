Ömer Bayram: Belki en iyi kornerimi kullanmadım ama böyle kornerler de bazen gol oluyor

Galatasaray'da bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Ömer Bayram, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Bayram, atmosferi değerlendirirken Maicon'a yaptığı asist hakkında da konuştu.

Maça 11'de başlayan Ömer ilk olarak ''Atmosfer inanılmazdı. 11'de forma şansı nasip oldu. İstediğimiz oyunu oynadık. Belki istediğimiz skoru alamadık. Bir gol de 3 puanı getirdi. Bizim için çok önemli 3 puan. Akhisar'dan sonra bir telafi oldu'' ifadelerini kullandı.

Yaptığı asisti değerlendiren Ömer Bayram ''Elimden geleni yaptım. Böyle nasip oldu. Belki en iyi kornerimi kullanmadım ama böyle kornerler de bazen gol oluyor'' şeklinde konuştu.

SERDAR AZİZ'İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray'ın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Eruzumspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.

Serdar Aziz, deplasman maçlarında da artık kazanmak istediklerini dile getirdi.

İşte Serdar Aziz'in maç sonundaki sözleri...

''Geçen hafta kaybetmiştik, kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Tabii dışarıdaki maçlar daha da önemli. Çünkü içeride kazanıyoruz. İnşallah bundan sonra dış sahada da galibiyetlere başlarız. Bugün iyi oynadık, kazandık. Erzurumspor katı bir defans uyguladı.''

MAİCON'UN AÇIKLAMALARI

Karşılaşmanın tek golünü atan sarı - kırmızılı oyuncu maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"TEK AMACIMIZ VARDI"

Taraftarın önünde kazanmak istediklerini belirten Maicon, "Bugün burada tek bir amacımız vardı, o da taraftarımız önünde 3 puanı kazanmaktı. Onların önünde kazanmak çok güzeldi. Golü ben atmışım, başka bir arkadaşım atmış önemli değil. Buradan tüm takım arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK AMA..."

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya da değinen Brezilyalı stoper, "Tabii ki çok zor bir maç bizi bekliyor. Zor ve çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Lokomotiv Moskova'ya karşı 3 puan almıştık, aynısını bu hafta içi tekrarlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.