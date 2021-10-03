Ömer Bayram: Futbol dışı şeyler oluyor

3 Ekim 2021 Pazar 21:32 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 21:32

Galatasaraylı Ömer Bayram, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ömer Bayram "Ne yazık ki bir sarsıldık, oyundan düştük, 2 gol yedik. Öne geçtiğimizde skoru verdiğimiz maçlar oldu, travma olacak gibiydi. 2.yarıda motivasyonumuzu daha yüksek tuttuk, inandık. Maç biraz gergin geçti, futbol dışı şeyler oluyor, taraftar çirkin şeyler söylemeye başladı. Futbolu konuşalım, çok iyi mücadele ettik. İnanılmaz aksiyonlar vardı, galip olan biziz, çok mutluyum." dedi.

Ömer Bayram ayrıca "Asist tabii ki güzel, bu ben olurum, başkası olur. Sol bek olur, orta saha olur, elimden geleni yapıyorum. Bugün önemli olan 3 puanı almak. Umarım hem asistler devam eder, hem de galibiyetler gelir." ifadelerini kullandı.