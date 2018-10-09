Ömer Bayram: Yorgunluktan yürüyemiyorum
Erzurumspor maçından sonra Antalyaspor karşılaşmasında da 11’de forma giyen Ömer Bayram performansıyla teknik kadrodan geçer not aldı.
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonra Antalyaspor karşılaşmasında da ilk 11’de forma giyen Ömer Bayram performansıyla teknik kadrodan geçer not aldı.
Maç sonu sekerek sahadan ayrılan Ömer Bayram, “Sakatlığın mı var?” sorusuna “Yorgunluktan yürüyemiyorum” yanıtını verdi.
Ömer’den memnun olan teknik direktör Fatih Terim, Yuto Nagatomo ile beraber genç futbolcuyu değişmeli olarak oynatmaya devam edecek.
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