Ömer Bayram’a dört talip birden

27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Kasımpaşa, Antalyaspor, Malatyaspor ve Denizlispor’un istediği öğrenildi. 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Ömer’in kampa katılmak istediği ancak Terim’in buna sıcak bakmadığı belirtildi.