Ömer Bayram’a dört talip birden
TERİM’İN yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden Ömer Bayram için Süper Lig’den dört kulübün devreye girdiği öğrenildi.
- Star Spor
27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Kasımpaşa, Antalyaspor, Malatyaspor ve Denizlispor’un istediği öğrenildi. 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Ömer’in kampa katılmak istediği ancak Terim’in buna sıcak bakmadığı belirtildi.
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