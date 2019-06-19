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Ömer Bayram’a dört talip birden

TERİM’İN yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden Ömer Bayram için Süper Lig’den dört kulübün devreye girdiği öğrenildi.

  • Star Spor
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27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Kasımpaşa, Antalyaspor, Malatyaspor ve Denizlispor’un istediği öğrenildi. 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Ömer’in kampa katılmak istediği ancak Terim’in buna sıcak bakmadığı belirtildi.

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