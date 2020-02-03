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Spor

Ömer Bayram dedesinin vefat haberini almasına rağmen maça çıktı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram'ın dün maçtan önce dedesinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

03.02.2020  12:40 - Güncelleme: 03.02.2020  12:40

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram'ın dün maçtan önce dedesinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Bayram, “Hayatımda yeri çok özel olan dedemi kaybettiğim, benim için kötü bir günde çok şükür kazanmak nasip oldu. Sizlerin önünde kazanmanın hissi muhteşem. Artık ligde kalan her maç çok önemli bunun bilinciyle sahadayız. Destek olan herkese teşekkürler!” dedi.

Dün akşam Donk ve Feghouli’nin ilk golünde pas veren isim olan Ömer asist sayısını 8’e çıkardı, bu alanda 9 asistle ilk sırada yer alan Başakşehirli Visca ile arayı biraz daha kapattı.

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