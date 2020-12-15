Ömer Erdoğan: 10 günde 4 maç yaptık

IHA 15 Aralık 2020 Salı 20:49 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 20:49

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ”Açıkçası beklediğimiz gibi bir ilk yarı oldu. Ankaragücü’nün ilk yarı çok kapandığını ve 8 kişiyle savunma yaptığını analiz etmiştik. Maç sıkıntısız geçiyordu. Oyun planımız 50-60. dakikadan sonra değişikliklerle ön bölgeye hareket getirecektik. Kırmızı karttan sonra istediğimiz olmadı. 1-0’ken net pozisyon bulduk. Birini değerlendirsek böyle sonuçlanmazdı. 10 günde 4 maç yaptık. Eksiklerimiz vardı. 10 kişi kalmamıza rağmen maçı geri çevirmeye çalıştık ama başaramadık. Göztepe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.