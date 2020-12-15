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  • Ömer Erdoğan: 10 günde 4 maç yaptık
Spor

Ömer Erdoğan: 10 günde 4 maç yaptık

Süper Lig erteleme maçında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, ”10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirmeye çalıştık ama başaramadık.” dedi.

IHA15 Aralık 2020 Salı 20:49 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 20:49
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ”Açıkçası beklediğimiz gibi bir ilk yarı oldu. Ankaragücü’nün ilk yarı çok kapandığını ve 8 kişiyle savunma yaptığını analiz etmiştik. Maç sıkıntısız geçiyordu. Oyun planımız 50-60. dakikadan sonra değişikliklerle ön bölgeye hareket getirecektik. Kırmızı karttan sonra istediğimiz olmadı. 1-0’ken net pozisyon bulduk. Birini değerlendirsek böyle sonuçlanmazdı. 10 günde 4 maç yaptık. Eksiklerimiz vardı. 10 kişi kalmamıza rağmen maçı geri çevirmeye çalıştık ama başaramadık. Göztepe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

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