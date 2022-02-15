Ömer Erdoğan: 3'ü, 4'ü bulabilirdik

AA 15 Şubat 2022 Salı 00:01 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 00:01

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında, sahasında Göztepe'yi 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir dönemde önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'nin son 5 maçta ve Türkiye Kupası'nda oynadığı futbol ve aldığı galibiyetlerle çıkışta olan bir takım olduğunu bildiklerini belirtti.

Maçın zorlu geçeceğini bildiklerini ve önlemlerini ona göre aldıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

Analizlerimizde de ve antrenmanlarımızda da buna yönelik çalışmalarımızı yaptık. Maalesef 2-0 iken tam çalıştığımız, oyuncularımızı uyardığımız şekilde Halil'in savunma arkası koşusunu iyi savunamadık. Ama onun dışında maçın geneline bakınca ilk dakika çok domine oynayan bir Hatayspor vardı. Haklı bir 2-0'lık skor elde ettik. Devamında 3'ü, 4'ü bulabilirdik.

Erdoğan, devre arasında oyuncularına 2-0'lık skorun her zaman çok tehlikeli ve gol yenildiği zaman panik ortamı oluşabileceği konusunda uyardığını kaydetti.

Oyuncuların maçta galip gelmeyi çok istediklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

Son 15 dakika biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık. Direkten dönen topu vardı Göztepe'nin. 1,2 tanede karambolden verdiğimiz pozisyonlar vardı. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında gerçekten çok doğru şeyleri yaptı oyuncularım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok önemli bir dönemde sorumluluklar aldılar. Bugün önemli bir galibiyet alıp biraz rahat bir nefes aldık. Önümüzde daha iyi bakacağımız bir ortam oluştu. Çünkü bugün alacağımız 3 puan hem şuan bulunduğumuz koruma anlamında önemli. Aynı zamanda alt gruptan biraz uzaklaşmamız gerekiyordu. Çünkü son haftalara girerken ister istemez çok farklı skorlar da oluşabilir ve hiç beklenmedik bir anda sıkıntılı bir sürece de girebilirdik. Onun için bugün 3 puanı alıp dediğim gibi önümüze daha rahat bir şekilde bakıp yine daha moralli, öz güvenli bir ortam yaratmak istiyorduk. Bu galibiyetle de inşallah bunu elde ederiz.

Erdoğan, yarından itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.