Ömer Erdoğan: Altay'ı geçemedik

DHA 02 Şubat 2021 Salı 20:35 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 20:35

Oyuncularını sahada verdikleri mücadelen dolayı tebrik eden Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, son dakikaya kadar pozisyon aramaya çalıştıklarını söyledi.

İkinci yarı çok güzel bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Erdoğan, “Oyuncularımı tebrik ediyorum, 1-0 geriye düşmemiz rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadılar. Hatta 2-0 geriye düştüğümüzde bile maçı çevirebilecek ve beraberliği yakalayabilecek inancımız kaybolmadı. Oyuncularım son dakika kadar pozisyon aramaya çalıştı.

Pozisyonlara da girdik ama maalesef Altay’ı geçemedik. İlk yarı, analiz ettiğimiz gibi bir maç oldu. Maçın başlangıcında Fenerbahçe’nin kendi sahasında, kendi yarı alanında takım halinde savunma yapıp, kazandıkları toplarla çabuk hücuma çıkacaklarını zaten bekliyorduk. Orada çok üretken olmadık, rakibe çok fazla pozisyon vermedik, bir tane şansız yediğimiz gol dışında.

İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti. Kenarlardan, ortalardan, merkezden şutlarla, merkezden paslarla, savunma arkası paslarla sürekli arayan bir takım vardı ikinci yarı yanılmıyorsam 36 kez ceza sahasına girdik pozisyon aramak için. Girdiğimiz çok net pozisyonlar da vardı ama bugün dediğim gibi Altay’ı geçemedik. Altay’ı da tebrik ediyorum çok iyi bir maç çıkardı. Oyuncularımı saha içerisindeki mücadelelerinden dolayı, davranışlarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.