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Spor

Ömer Erdoğan: Bizden daha istekli ve daha akıllı Kayserispor vardı

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında HES Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

DHA08 Mart 2021 Pazartesi 00:25 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 00:25
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Ömer Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir haftada sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi. Erdoğan, "Altımızda bulunan Gaziantep ve Karagümrük'ün yenildiği, Trabzonspor'un da Alanyaspor ile oynayacağı haftada bizim için iyi bir fırsattı bu. Galip gelip burada hem altımızdaki takımlarla farkımızı açıp, önümüzdeki işte Alanya-Trabzon maçına göre de ya Alanya ile farkı açıp ya da Trabzon'a da yaklaşma fırsatımız olacaktı.

Ama maalesef sahada bunları uygulayamadık. Bizden daha çok istekli ve daha akıllı oynayan bir Kayserispor vardı. Maalesef bugün sahada daha önceki oynadığımız maçlar kadar çok etkili değildik. Bunun üzüntüsü var ama hayat devam ediyor. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız, Rizespor maçının hazırlıklarına başlayıp, bu deplasmanda mağlubiyetin telafisini yapmak için mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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