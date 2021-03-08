Ömer Erdoğan: Bizden daha istekli ve daha akıllı Kayserispor vardı

DHA 08 Mart 2021 Pazartesi 00:25 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 00:25

Ömer Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir haftada sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi. Erdoğan, "Altımızda bulunan Gaziantep ve Karagümrük'ün yenildiği, Trabzonspor'un da Alanyaspor ile oynayacağı haftada bizim için iyi bir fırsattı bu. Galip gelip burada hem altımızdaki takımlarla farkımızı açıp, önümüzdeki işte Alanya-Trabzon maçına göre de ya Alanya ile farkı açıp ya da Trabzon'a da yaklaşma fırsatımız olacaktı.