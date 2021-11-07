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  • Ömer Erdoğan: Böyle inişler ve çıkışlar olacaktır
Spor

Ömer Erdoğan: Böyle inişler ve çıkışlar olacaktır

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Kasım 2021 Pazar 19:08 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 19:08
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Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Atakaş Hataysapor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından oyuncularını iyi mücadele ettikleri için kutladığını belirterek, "Bu skoru bir dram haline getirmeye gerek yok. Böyle inişler ve çıkışlar olacaktır. İlk yarı daha çok topa hakimdik. İkinci yarının başında oyunun kontrolünü Adana Demirspor'a verdik. Gol yedik ve oyunu çevirmeye çalıştık ama yetmedi. Adana Demirspor'u kutluyorum. Milli araya giriyoruz. 1-2 gün dinlendikten sonra Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

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