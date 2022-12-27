İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7102
  • EURO
    19,9383
  • ALTIN
    1093.21
  • BIST100
    5434.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ömer Erdoğan: Bu bizim için çok ciddi bir ders olacak
Spor

Ömer Erdoğan: Bu bizim için çok ciddi bir ders olacak

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Ümraniyespor'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA27 Aralık 2022 Salı 20:39 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan: Bu bizim için çok ciddi bir ders olacak
ABONE OL

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Ümraniyespor maçı sonrası "Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz cezası çok ağır oluyor. Uzun süredir yenilmeyen bir Ankaragücü vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk ama maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maç sonu basın açıklamasında bulundu.

Mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğunu dile getiren Ömer Erdoğan, "Antalya'da aldığımız 3 puan sonrası burada yine bir puan alıp puanımızı 19 yaparak biraz daha yukarılara tırmanmak istiyorduk. Maça da iyi başladık. Çok erken bir golle 1-0 öne geçtik ama maalesef bunu çok uzun süre koruyamadık. Rakibimizin birinci bölgede çok iyi savunma yapıp geçiş oyunu oynayan, çabuk hücum yaptığını oyuncularımıza gösterdik. İlk yediğimiz gol de ona yakın bir goldü. Ondan sonra yine oyunun tamamen hakimi bizdik. Takibimiz geçiş oyununu devam ettirdi. Biz de kapalı savunmada çok net girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik." ifadelerini kulandı.

Ömer Erdoğan, İkinci yarı duran top sonrası yedikleri golden sonra işlerin zorlaştığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

Tamamen ceza sahası önünde ciddi bir şekilde sayısal anlamda kalabalık bir savunma vardı. Bunu da açıkçası açmakta zorlandık. Kenar ortaları denedik, bazı oyuncu değişiklikleri yaptık. Yeni giren arkadaşlarımızın belki oyuna katkısıyla bunu başarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Yenilmeyi hak etmedik. Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz cezası çok ağır oluyor. Uzun süredir yenilmeyen bir Ankaragücü vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk ama maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık. Bu bizim için çok ciddi bir ders olacak. Çalışmalarımıza yarından itibaren başlayıp, hatalarımızı minimuma indirip galibiyet serisine başlamak istiyoruz.

Erdoğan, devre arası transfer yapmayı düşündüklerini ve transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, nokta transferlerle takım içerisindeki rekabeti arttırmak istediklerini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.