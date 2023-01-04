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Spor

Ömer Erdoğan: En az 1 puanı hak ettik

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Ocak 2023 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan: En az 1 puanı hak ettik
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray deplasmanında aldıkları 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Ömer Erdoğan, "Maçta öne geçtik ama sonra şanssız bir gol yedik. İki yediğimiz golü de analizlerde anlattık. Çalıştığımız golleri yedik. Önlemlerimizi aldık ama olmadı. Galatasaray'a karşı çok net pozisyonlara girdik ama atamadık. Bunun sonucunda kaybedersiniz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Beraberlik için çok çabaladılar. Emre Kılınç'ın çok net pozisyonu var. Oğuz'un ve Ali'nin de net pozisyonları var." dedi.

Genç teknik adam ayrıca, "Çoğu istatistikte de öndeyiz. En az 1 puanı hak ettik. Bu yüzden üzgünüm. İnşallah Kayserispor maçında bunu telafi ederiz." diye konuştu.

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