Ömer Erdoğan eski takımına karşı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Süper Lig'de 8 puanla düşme hattında 17. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 2 maçlık galibiyet özlemini Hatay ekibi karşısında dindirmeye çalışacak.
MKE Ankaragücü'nde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza alan Emre Kılınç yarın forma giyemeyecek.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk kez eski takımına karşı mücadele verecek.
Geride kalan 2 sezonda Hatayspor'ı çalıştıran Erdoğan, geçen sezon sonunda Hatay ekibinden ayrılmıştı. Bu sezonun 4. hatasında MKE Ankaragücü'nün başına geçen 45 yaşındaki teknik adam, eski takımına karşı ilk kez rakip olacak.