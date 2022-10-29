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Spor

Ömer Erdoğan eski takımına karşı

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, eski takımı Hatayspor'a ilk kez karşı mücadele verecek.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 11:30 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan eski takımına karşı
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de 8 puanla düşme hattında 17. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 2 maçlık galibiyet özlemini Hatay ekibi karşısında dindirmeye çalışacak.

MKE Ankaragücü'nde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza alan Emre Kılınç yarın forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk kez eski takımına karşı mücadele verecek.

Geride kalan 2 sezonda Hatayspor'ı çalıştıran Erdoğan, geçen sezon sonunda Hatay ekibinden ayrılmıştı. Bu sezonun 4. hatasında MKE Ankaragücü'nün başına geçen 45 yaşındaki teknik adam, eski takımına karşı ilk kez rakip olacak.

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