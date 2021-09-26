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Spor

Ömer Erdoğan: Fenerbahçe savunması bize çok pozisyon verdirmedi

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 2-1 mağlup olan Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2021 Pazar 19:43 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 19:43
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Süper Lig'in 7'nci haftasında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, mücadeleye baskılı başladıklarını ve Fenerbahçe'yi kendi sahalarından çıkarmamaya çalıştıklarını belirterek, "İstediğimiz bir şekilde başlayamadık ama oyundan hiç kopmadık. Maçın genelinde daha fazla topa sahip olan bizdik ama açıkçası pozisyon üretmekte zorlandık. Fenerbahçe savunması bize çok pozisyon verdirmedi. Ama oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Sahada son dakikaya kadar pes etmeyen,maçı bırakmayan, çirkinleştirmeyen bir Hatayspor vardı. Zorladık, olmadı, sağlık olsun. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Ömer Erdoğan, taraftarlara teşekkür ederek, "Gönül isterdi tabii ki onlara bugün mutlu bir şekilde eve uğurlayabilelim ama kısmet değilmiş. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Onlara Avrupa kupası maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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