Ömer Erdoğan: Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz

DHA 23 Eylül 2021 Perşembe 00:00 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 00:00

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Göztepe, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İLK DAKİKALARDAN İTİBAREN YÜKSEK KONSANTRASYONLA MÜCADELE ETTİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir deplasmanda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Göztepe'ye göre 2 gün daha az dinlenerek maça çıktıklarını aktaran Erdoğan, "Oyuncularımıza analizlerle rakibimizi anlatmaya, oynattırmak istediğimiz oyunu anlatmaya çalıştık. İlk dakikalardan itibaren yüksek konsantrasyonla mücadele ettik. Göztepe zaman zaman baskılı oynadı ama iyi savunma yaparak gol yemedik. Gol bulduktan sonra daha çok alan bulacağımızı biliyorduk. 2 gol bulduk, başka pozisyonlara da girdik. Bunun sevincini yaşayacağız ve pazar günkü Fenerbahçe maçı hazırlıklarımıza başlayacağız. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu galibiyeti seyircimize armağan etmek istiyorum. Herkesi pazar günü stada bekliyoruz" şeklinde konuştu.