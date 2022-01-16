Ömer Erdoğan: Haklı bir galibiyet aldık

16 Ocak 2022 Pazar 21:48 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 21:48

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray'ı 4-2 yendikleri maç sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Erdoğan, "Puan kaybetseydik, çok üzülürdüm. Sürekli pozisyona giren, iyi mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Son haftalarda düşüş yaşadık, bu tip maçları özledik. İnşallah ilerisi için bu maç bize moral verecek." ifadelerini kullandı.

"HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK"

"Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu sürekli savunma arkasına koşuyor, bunu defansa söyledik." sözleriyle konuşmasını sürdüren genç teknik adam, "Çok iyi savunma yapmamız gerektiğini, bu savunmanın önde başlaması gerektiğini anlattık. Rakip savunma ile Taylan Antalyalı'ya top yaptırtmamak istedik. Çok doğru şeyleri yaptık ve haklı bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.