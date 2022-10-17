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Spor

Ömer Erdoğan: İlk gelen pozisyon gol oluyor

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2022 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan: İlk gelen pozisyon gol oluyor
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Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından konuştu.

Maçın 3. dakikasında yedikleri golün takımı etkilediğini söyleyen Ömer Erdoğan, "Çok talihsiz bir şekilde başladık, Başakşehir'e de böyle başladık. Güçlü bir rakibe karşı 1-0 geride başladık, iyi olmadı. Çıkarken yanlış pas tercihi olmaması için uyardık ama buradan da gol yedik." dedi.

Karşılaşmayla ilgili sözlerine devam eden Ömer Erdoğan, "2-1 yapsak, belki çok farklı olabilirdi. Ancak golü bulamadık ve sonrasında oyundan düştük. Çalışmaya devam edeceğiz. Çok pozisyon vermiyoruz ama ilk gelen pozisyon, gol oluyor. Bunun önlemini alacağız." ifadelerini kullandı.

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