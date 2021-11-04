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Spor

Ömer Erdoğan: Milli maç arasına moralli girmek istiyoruz

Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 19:23 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 19:23
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Yeni Hatay Stadı'nda yapılan antrenman öncesi gazetecilere konuşan teknik direktör Ömer Erdoğan, takımda cezalı oyuncu bulunmadığını hatırlattı.

Adana Demirspor maçının önemli bir karşılaşma olduğunu ifade eden Erdoğan, "Çok şükür iyi bir gidişatımız var. Bunu bu hafta da devam ettirmek istiyoruz. Özellikle milli maç arasına yine moralli girmek istiyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Adana Demirspor, çok önemli oyuncularla kurulu bir takım. Özellikle hücum hattında çok etkili dikkat etmemiz gereken oyuncular var. Ama biz yine oraya gidip kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz. Çok çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Sakatlığı bulunan Onur ile Sackey'in bu maçta kadroda olmayacağını söyleyen Erdoğan, bu oyuncuların da milli ara döneminde takımla birlikte çalışmaya başlayacağını belirtti.

Daha önceki milli araya moralli girdiklerini söyleyen Erdoğan, "Oyuncularıma da söyledim, hepsine izin vereceğiz. Ailesinin yanına ya da milli takıma gidecek oyuncularımızın moralli gitmesi açısından önemli bir maç. İyi gidişatımızı da devam ettirmek için inşallah orada iyi mücadele ile güzel sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.

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