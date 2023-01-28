Ömer Erdoğan: Önümüzü daha sağlıklı görmek istiyorduk

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK'ya kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bugün 3 puan alıp özellikle son haftalardaki çıkışımızı devam ettirip, puanımızı 25 yapıp biraz daha alt gruptan uzaklaşıp önümüzü daha sağlıklı görmek istiyorduk." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü evinde mücadele ettiği Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, seyircileri önünde coşkulu ve iyi bir oyunla 3 puanı almak istediklerini ama bunu başaramadıklarını vurgulayarak "Çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyuncularım da çok üzgün. Bugün 3 puan alıp özellikle son haftalardaki çıkışımızı devam ettirip, puanımızı 25 yapıp biraz daha alt gruptan uzaklaşıp önümüzü daha sağlıklı görmek istiyorduk. Bizim için çok güzel bir fırsattı. Maça iyi hazırlandık. Gaziantep'in iyi bir ekip olduğunu özellikle iyi oyunculara sahip olduğunu biliyorduk. Dikkatli olmamız gerektiğine dair oyuncularımı hem antrenmanda hem de analizde uyardım. Gaziantep daha fazla ikinci bölgede savunma yapıp alanları iyi daralttı. Bize açıkçası hücuma geçiş oyunumuzda fırsat vermedi. Verdiği fırsatları da değerlendiremedik. Çıkarken top kayıplarının bize ciddi zorluk çıkaracağını biliyorduk. Çünkü önde Markovic, Mustafa Eskihellaç ve Maxim gibi özellikle pas trafiğinde çok etkili paslar atan oyuncular olduğunu biliyorduk. Özellikle hücuma çıkarken çok garantili oynamamız gerektiğini ve sabırlı bir şekilde doğru arkadaşımızı, doğru zamanda ve doğru yerde buluşturmamız gerektiğini söyledim. Zaman zaman ilk yarı hatalı çıkışlar sonrası rakibe pozisyon verdik. En büyük sıkıntı, Gaziantep'in analiz ederken duran toplarda çok etkili olduklarını, duran topları hem Maxim'in çok etkili kullandığını Djilobodji, Figueıredo, Ertuğrul ve Jevtovic gibi hem hacimli hem de duran topları iyi değerlendiren oyunculara sahip olduklarını biliyorduk. Konya'da da zaman zaman duran toplardan sıkıntılar yaşadık. Demek ki savunma duran toplarını daha iyi yapmamız gerekiyor." diye konuştu.