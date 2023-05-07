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Spor

Ömer Erdoğan: Takım defansı olarak daha iyi durmamız lazım

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta müsabakasında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2'lik skorla mağlup olan Alanyaspor'un deneyimli teknik direktörü Ömer Erdoğan maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 00:52 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan: Takım defansı olarak daha iyi durmamız lazım
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 4-2 mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Geçen haftaki maça göre bu hafta takımlarının özellikle topa sahip oldukları dönemlerde daha bilinçli oynadığını ifade eden Erdoğan, bu hafta çok iyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Adana Demirspor'un pozisyonlarına çalıştıklarını ancak yedikleri ilk iki golde de savunma kısmında bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Açıkçası oyun olarak yeterince pozisyona girdik ama takım defansı olarak daha iyi durmamız lazım. Daha az net pozisyon vermemiz lazım. Daha az top kaybetmemiz lazım. Özellikle çıkışlarda çok ciddi top kayıplarımız oldu. Bu da ister istemez top kaybı sonrası Adana Demirspor'a fırsat verilmesi ve bunun devamında da yediğimiz goller vardı. Ama oyuncuların iyi niyetli iyi mücadele ettiler. Maç 4-2 olmasına rağmen üçüncü golü bulmaya, beraberliği yakalamaya çalıştılar. Maalesef üçü bulamayınca açıkçası maç da böyle bitti. Adana Demirspor'da da kutluyorum."

Erdoğan, maçta sakatlanarak çıkan kaleci Runarsson'un durumuna dair soruyu, "Talihsiz bir çarpışma sonrası kafasında bazı sıkıntılar oldu. Biraz baş dönmesi. Açıkçası tomografi çekildikten sonra daha net bilgi verebilirim ama şu an içerideki durumu iyi, biraz baş dönmesi var. Umut ediyorum o da en yakın zamanda aramıza sağlıklı bir şekilde katılır." diye cevap verdi.

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