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Spor

Ömer Erdoğan: Yenilmezlik serisini uzatmamız lazım

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA5 Kasım 2022 Cumartesi 00:08 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan: Yenilmezlik serisini uzatmamız lazım
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçıyla ilgili, "Son dakikada girdiğimiz yüzde yüz pozisyonları değerlendirseydik galibiyetle ayrılabilirdik." dedi.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, takımının verdiği mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Hem puan olarak yakın iki takım, yendiğimiz takdirde bir maç eksiğe rağmen rakibi geçip biraz daha ortalara tırmanmak için önemliydi. Galip gelmek istiyorduk. Oyunun kontrolü bizdeydi. Gole kadar top kontrolü bizdeydi. Daha fazla topa sahip olduk. Golü yiyince şok etkisiyle oyun kontrolünü rakibe verdik. Şok yaşadığımız 10 dakikayı sıkıntısız atlattıktan sonra kontrolü elinden alıp beraberliği bulduk. Devamında son dakikada girdiğimiz yüzde yüz pozisyonları değerlendirseydik galibiyetle ayrılabilirdik. Mücadeleden memnunum. Yenilmezlik serisini uzatmamız lazım. Aralarına galibiyetler de alırsak bir an önce daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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