Ömer Erdoğan: Yolumuza devam edeceğiz inşallah

DHA 03 Ocak 2021 Pazar 00:20 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 00:20

Süper Lig’in 16'ıncı haftasında Atakaş Hatayspor, 1-0 geriye düştüğü maçta, İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

“MUTLUYUZ, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, mücadeleden galip ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, oyuncularına teşekkür etti.

Maçın zorlu geçeceğini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını aktaran Erdoğan, “Konyaspor, bu ligin özellikle takım savunmasını yapan iyi takımlardan birisi. İstatistiklerine bakılınca lig ortalamasının üzerinde bir koşu mesafeli, yaklaşık her maçta 112 kilo metrelik bir koşu mesafesi var.

Bu da ne kadar diri, koşan, mücadele eden bir takım olduğunu gösterdi. Oyuncularımızla da bunu paylaştık. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı 2-1’e çevirmemiz gerçekten oyuncularımın çok büyük mücadelesi sonucu oluştu. Oyuncularımın bu mücadelesinden çok mutluyum, kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi hemen Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah orada da bu seriyi devem ettiririz. Mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz inşallah.”

Erdoğan, oyuncularına maç esnasında geriye düştüklerinde bile oyunu bırakmamaları ve disiplin bir şekilde oyun düzenini korumaları yönünde sık sık konuşmalar yaptığını aktardı.