25 Aralık 2021 Cumartesi 20:12 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 20:13

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında GZT Giresunspor sahasında Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Zor bir maç oldu. Bizim son dönemde yaşadığımız talihsizlikler, sakatlıklar, eksikler buraya geldiğimizde açıkçası biz maç öncesi sıkıntılı geçeceğini düşünüyorduk. Aynı zamanda Giresunspor'un özellikle son haftalarda yakaladığı çıkış ve oynadığı iyi futbolla beraber iyi bir rakiple oynayacağımızı maç analizlerinde gördük. Hakan hocayı tebrik etmek istiyorum, geçen sene elde etiği şampiyonluk ve hem de bu sezona sonuç olarak kötü başlamasına rağmen iyi işler yaptılar. Çok şanssız maçlar kaybettiler. Giresunspor yönetimini de tebrik etmek lazım, hocanın arkasında durdular ve bu fırsatı verdiler. Hakan hoca zaten tecrübesi ve çalışkanlığıyla takımı çok iyi yerlere getirdi. Daha iyi yerlerde olacaktır. Şans bizim yanımızdaydı, çok pozisyona girdiler ancak değerlendiremediler. Kalecimiz, defansımız iyi hamleler yaptı. Biz de çok pozisyona giremedik ama girdiğimiz pozisyonları olumlu olarak tamamladık. Sezonun ilk yarısının son maçını kazandığımız için çok mutluyum, oyuncu arkadaşlarıma elde ettiği başarı ve burada yaptığı mücadele için teşekkür ediyorum. İnşallah salı günü kupa maçıyla bu yılı bitirip hemen ikinci devre hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.