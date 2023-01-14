Ömer Erdoğan'dan hakem isyanı!

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Adana Demirspor maçı sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ömer Erdoğan yaptığı açıklamada, "Attığımız golün neden iptal edildi? Bir faul görmedim. Bariz faul olsa görülürdü zaten ama VAR'da uzun süre izlediler. Neye göre karar verdiler? Hakeme sordum. Düşerken ayağına bastı diyor. Öyle bir pozisyon da yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile oynayacakları kupa maçına değinen genç çalıştırıcı, "Kupada Beşiktaş maçı var, ona odaklanacağız. Kupada devam etmek istiyoruz." dedi.

Transfer için de konuşan Erdoğan, "Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Takıma katkı yapacak oyuncular arıyoruz. Devre arası transferleri çok zor ama transfer yapmamız lazım. 6-7 oyuncu gitti, yerine alabildiğimiz kadar oyuncu almalıyız. Sonrasında sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.