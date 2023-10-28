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Spor

Ömer Erdoğan'dan istifa kararı!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

28 Ekim 2023 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan'dan istifa kararı!
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da istifa geldi. Teknik direktör Ömer Erdoğan, görevini bıraktı.

Ömer Erdoğan yönetiminde sezona başlayan Akdeniz ekibi, 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı.

Alanyaspor, son olarak ligin 10. haftasında uzatma dakikalarına 1-0 önde girdiği maçta Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

"FATURA SADECE HOCALARA KESİLMEMELİ"

Ömer Erdoğan, ligin 9. haftasında Trabzonspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Süper Lig'de yaşanan teknik direktör ayrılıkları için, "Bu kadar kolay olmaması lazım. Çoğu teknik direktörü yakından tanıyorum. Sırf fatura hocalara kesilmemesi gerekiyor." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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