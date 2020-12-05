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  • Ömer Erdoğan'dan kırmızı kart tepkisi: Uyarılarımızı yapacağız
Spor

Ömer Erdoğan'dan kırmızı kart tepkisi: Uyarılarımızı yapacağız

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Gökhan Karadeniz'in gördüğü kırmızı karta tepki gösteren Erdoğan, 'Böyle gereksiz görülen kartlar takımı bozuyor. Uyarılarımızı yapacağız.' dedi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 22:20 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:20
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Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ömer Erdoğan'ın sözleri:

Daha iyisini yapabilirdik. Bazı şeyleri eksik yaptık. Analiz ettiğimiz, beklediğimiz gibi bir Galatasaray'dı. İlk yarı 8 kontratak girişimimiz var ama aksiyon alamadık. Bu tür maçlarda golü bulursanız daha iyi oynarsınız.

"UYARILARIMIZI YAPACAĞIZ"

Kırmızı kart konusunu oyuncularımızla değerlendireceğiz. Kırmızı kartın da bir şekli var. Böyle gereksiz görülen kartlar takımı bozuyor. Uyarılarımızı yapacağız. Takım içerisinde sıkıntı yaşıyoruz

2-0 ve 11-11 oynasak, Diouf atsa 2-1 olur. Son 15-20 dakika baskı yapar, çevirmeye çalışırız ama 10 kişi kalınca takım düşüyor.

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