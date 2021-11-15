Ömer Faruk Beyaz Almanya'da kayboldu!

15 Kasım 2021 Pazartesi 15:11 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:11

Fenerbahçe'den gelen tüm sözleşme yenileme tekliflerini geri çevirerek Alman ekibi Stuttgart'a bonservissiz bir şekilde transfer olan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımıyla Bundesliga'da sadece 35 dakika süre aldı.

18 yaşından küçük olduğu için 29 Ağustos'a kadar oynama izni olmayan ancak sonrasındaki lig maçlarının da sadece 2'sinde toplam 35 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, sezon başındaki çalışmalarıyla sportif direktör Sven Mislintat'ı ve teknik direktör Pellegrino'yu etkilemişti.

DANIŞMANI: "DOĞRU YOLDA"

Ömer Faruk Beyaz'ın danışmanı Mehmet Eser, Bild'e yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Beyaz 18 yaşına daha yeni girdi. İlk şanslarını yakaladı. Antrenör ona güveniyor. Hazırlık maçlarında da neler yapabileceğini gösterdi. Ömer iyi antrenman yapıyor. Oynama süreleri gelecek. Genel durumuna bakacak olursak, Ömer doğru yönde ilerliyor." dedi.

6 MAÇTIR SÜRE BULAMIYOR

Ömer Faruk Beyaz, 1-1 berabere kaldıkları 12 Eylül'deki Eintracht Frankurt maçında 28 dakika ve 19 Eylül'de 3-1 kaybettikleri Leverkusen maçında ise 7 dakika süre aldı.

Ömer Faruk Beyaz, Leverkusen maçı sonrası 4 maçta kadroya alınmadı. Son iki maçta ise kadroya alındı ancak oyuna alınmadı.