Ömer Faruk Sezgin, Kütahyaspor'la yeniden anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, başarılı forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, hem kulüp hem de oyuncu için hayırlı olması temennisi dile getirildi. Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya da imzanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarın "Kral" lakabını verdiği Ömer Faruk Sezgin'in yeni sezonda da mavi-lacivertli formayı giyecek olması, camiada memnuniyetle karşılandı.