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Spor

Ömer Faruk Sezgin, Kütahyaspor'la yeniden anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Faruk Sezgin ile yeniden anlaşma sağladı.

IHA24 Haziran 2025 Salı 14:21 - Güncelleme:
Ömer Faruk Sezgin, Kütahyaspor'la yeniden anlaştı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, başarılı forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, hem kulüp hem de oyuncu için hayırlı olması temennisi dile getirildi. Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya da imzanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarın "Kral" lakabını verdiği Ömer Faruk Sezgin'in yeni sezonda da mavi-lacivertli formayı giyecek olması, camiada memnuniyetle karşılandı.

  • Ömer Faruk Sezgin
  • Kütahyaspor
  • sözleşme
  • anlaşma

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