Ömer Faruk Yurtseven, Alperen Şengün'e karşı ''double double'' yaptı

1 Ocak 2022 Cumartesi 10:38 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 10:38

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'a konuk olduğu maçı 120-110 kazandı.

Heat, Jimmy Butler'ın 37 sayılık skorer performansının yardımıyla Rockets'ı mağlup ederek üst üste 5. olmak üzere 23. galibiyetini aldı.

Kyle Guy 17, Tyler Herro 16 sayıyla Heat'in galibiyetine katkı sağladı. Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayıp 29 dakika 20 saniye süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, 2 blokla tamamladı.

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets'ta Jae'Sean Tate'in 22, Christian Wood'un 18 sayısı, sezonun 26. mağlubiyetini engelleyemedi. Alperen Şengün, 6 dakika 37 saniye görev yaptığı karşılaşmada 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 1 blok üretti.