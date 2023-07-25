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Spor

Ömer Faruk Yurtseven: Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim

Utah Jazz'in yeni transferi milli yıldız Ömer Yurtseven, gelecekte Fenerbahçe'ye döneceğini söyledi.

25 Temmuz 2023 Salı 17:46 - Güncelleme:
Ömer Faruk Yurtseven: Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim
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Miami Heat'in kendisini serbest bırakacağını açıklamasının ardından ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı Utah'ta kariyerinin yeni sayfası açılmadan önce, Ömer'in adı, Avrupa'ya olası bir dönüşle ilgili söylentilerde yer almıştı.

Lakin bu yaz NBA'de yeni bir kontrat bulduğu için Avrupa'ya dönüşü gerçekleşmemiş olsa da bir gün Türkiye'ye döneceğini belirten Ömer, Sportal'a verdiği röportajda ileride tekrar Fenerbahçe forması giyme arzusunu dile getirdi:

"Olabileceğim en iyi oyuncu olmak istiyorum ve o seviyeye gelebilmek adına sınırlarımı zorlamak için, elimden geldiğince rekabetçi olmam gerekiyor. NBA'in sağladığı bu mücadele benim gibi oyunculara oldukça yardımcı oluyor.

Bir gün umuyorum ki evime, Fenerbahçe'ye döneceğim gün gelecektir fakat bunun öncesinde yerine getirmem gereken bir görevim ve ulaşmam gereken hedeflerim var."

25 yaşındaki oyuncu ayrıca, Türkiye Milli basketbol takımından koçu Ergin Ataman'a da değinerek, Panathinaikos'ta başarılı olabileceğini sözlerine ekledi:

"Sezon başlayana dek kimse bilemez. Bunu zaman gösterecek çünkü iyi noktalara gidebilen harika takımlar olduğu gibi, gidemeyen harika takımlar da olmuştu. Şimdiye dek mükemmel bir iş çıkarmıştı ve orada da çok başarılı olabilir."

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