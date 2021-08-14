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Spor

Ömer Faruk Yurtseven Utah Jazz'a ''double-double''

Miami Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi maçında Utah Jazz'a karşı 16 sayı, 11 ribauntla oynayarak 'double-double' yaptı.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:26 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:26
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Utah Jazz ile oynadıkları maçta "double-double" yaptı.

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde 4. maçına çıktı.

Jazz'a 84-65 kaybettikleri karşılaşmada ilk 5'te başlayıp 30 dakika 52 saniye süre alan Ömer Faruk, 16 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken, istatistiklerine 3 blok ve 3 top çalma da ekledi.

NBA Yaz Ligi'nde 4. maçında da göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Lakers'a karşı 27 sayı, 19 ribaunt, Warriors önünde 25 sayı, 8 ribaunt, Memphis Grizzlies karşısında 23 sayı, 11 ribauntla oynamıştı.

Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Şehmus Hazer ise New Orleans Pelicans'a 87-74 yenildikleri mücadelede 7 sayı kaydetti.

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