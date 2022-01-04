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  • Ömer Faruk Yurtseven'den, Golden State Warriors'a karşı 17 ribaunt
Spor

Ömer Faruk Yurtseven'den, Golden State Warriors'a karşı 17 ribaunt

Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat'in, Golden State Warriors'a 115-108 yenildiği maçta, Türk basketbolcu mücadeleyi 5 sayı, 17 ribaunt, 2'şer asist ve top çalmayla tamamladı.

4 Ocak 2022 Salı 11:08 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 11:08
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, ağırladığı Miami Heat'i 115-108'lik skorla geçerek sezonun 29. galibiyetini elde etti.

Warriors'ta Jordan Poole 32 sayı, Andrew Wiggins 22 sayı ve 6 ribaunt, Gary Payton 14 sayı, all-star Stephen Curry ise 9 sayı ve 10 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 15. kez kaybeden Heat'te Jimmy Butler 22 sayı, Caleb Martin 19 sayı ve 9 ribaunt, Tyler Herro 18 sayı, Kyle Lowry 16 sayı, 11 asist ve 6 ribauntluk performans sergiledi. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayarak 33 dakika süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 17 ribaunt, 2'şer asist ve top çalmayla tamamladı. Maç sırasında sakatlanan Butler, oyuna devam edemedi.

  • Ömer Faruk Yurtseven
  • Miami Heat
  • Golden State Warriors

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