Ömer Faruk Yurtseven'den, Golden State Warriors'a karşı 17 ribaunt

4 Ocak 2022 Salı 11:08 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 11:08

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, ağırladığı Miami Heat'i 115-108'lik skorla geçerek sezonun 29. galibiyetini elde etti.

Warriors'ta Jordan Poole 32 sayı, Andrew Wiggins 22 sayı ve 6 ribaunt, Gary Payton 14 sayı, all-star Stephen Curry ise 9 sayı ve 10 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 15. kez kaybeden Heat'te Jimmy Butler 22 sayı, Caleb Martin 19 sayı ve 9 ribaunt, Tyler Herro 18 sayı, Kyle Lowry 16 sayı, 11 asist ve 6 ribauntluk performans sergiledi. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayarak 33 dakika süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 17 ribaunt, 2'şer asist ve top çalmayla tamamladı. Maç sırasında sakatlanan Butler, oyuna devam edemedi.