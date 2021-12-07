Ömer Faruk Yurtseven'den Memphis potasına 6 sayı

7 Aralık 2021 Salı 10:28 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 10:28

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk olduğu Miami Heat'i 105-90 mağlup eden Memphis Grizzlies, galibiyet serisini sürdürdü. 5 karşılaşmadır hiç geriye düşmeden kazanan Grizzlies, son 25 sezonda Dallas Mavericks'ten (2008) sonra bunu başaran ikinci NBA takımı oldu.

Grizzlies'i galibiyete, 21 sayı, 8 asistle oynayan Dillon Brooks, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Desmond Bane ve 17 sayı, 16 ribauntla "double double"a imza atan Steven Adams taşıdı.

Heat'te Tyler Herro 24 sayı, Kyle Lowry 17 sayı, 8 asistle mücadele etti. Ömer Faruk Yurtseven de 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 blokla oynadı.