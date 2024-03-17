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  • Ömer Faruk Yurtseven'in 14 sayısı Utah Jazz'a yetmedi
Spor

Ömer Faruk Yurtseven'in 14 sayısı Utah Jazz'a yetmedi

Minnesota Timberwolves, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 119-100'lük skorla mağlup etti.

AA17 Mart 2024 Pazar 11:00 - Güncelleme:
Ömer Faruk Yurtseven'in 14 sayısı Utah Jazz'a yetmedi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 119-100 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı üçüncüsü Timberwolves, yıldız oyuncusu Anthony Edwards'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokla öne çıktığı maçta Jazz'ı mağlup ederek 46. galibiyetini aldı.

Konuk ekip Timberwolves'ta Mike Conley 25 sayı ve Naz Reid 22 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 38. yenilgisini yaşayan Jazz'da Collin Sexton 22 sayı, 10 asist, Keyonte George 18 sayı, 3 ribaunt ve Taylor Hendricks 15 sayı, 10 ribauntla mücadele etti. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 18 dakika süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 5 ribaunt, 3 blokla tamamladı.

ONURALP BİTİM'DEN 6 SAYI, 6 RİBAUNT

Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls, sahasında Washington Wizards'ı 127-98'lik skorla geçti.

Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Bulls'ta Ayo Dosunmu 34 sayı, 9 asist ve Nikola Vucevic 29 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi. Onuralp Bitim ise 24 dakikaya yakın süre alarak 6 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadı.

Peş peşe 3 olmak üzere 56. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Wizards'ta Corey Kispert 16 ve Bilal Coulibaly 15 sayı attı.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 117-103

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 109-98

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 126-107

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 121-100

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 112-118

Chicago Bulls-Washington Wizards: 127-98

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 121-128

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 100-119

Sacramento Kings-New York Knicks: 91-98

  • ömer faruk yurtseven
  • Utah Jazz
  • Minnesota Timberwolves

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