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  • Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami, Lakers'a uzatmada yenildi
Spor

Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami, Lakers'a uzatmada yenildi

Los Angeles Lakers'ın Miami Heat'i uzatmada 120-117 yendiği maçta 4 dakika 23 saniye görev alan Ömer Faruk Yurtseven 3 sayı, 1 ribaunt üretti ve takımının mağlubiyetini önleyemedi.

11 Kasım 2021 Perşembe 12:04 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:04
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in görev yaptığı Miami Heat'i uzatmada 120-117 mağlup etti.

Sezonun 7. galibiyetini alan ev sahibi Lakers'ta Russell Westbrook, 25 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle "triple-double" yaptı. Malik Monk 27, Anthony Davis 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Heat'te Bam Adebayo'nun 28, Tyler Herro'nun 27 sayısı sezonun 4. yenilgisini önleyemedi. Jimmy Butler'ın sakatlanarak oyundan çıktığı konuk ekipte 4 dakika 23 saniye görev alan Ömer Faruk Yurtseven ise 3 sayı, 1 ribaunt üretti.

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