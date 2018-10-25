Ömer Güleryüz: Avrupa şampiyonu olduktan sonra çok şey değişti

Ömer Güleryüz iddialı açıklamalarda bulundu: Altı aydır turnuvaya hazırlanıyoruz. Her şey güzel gidiyor. O kupayı çok istiyoruz, sonunu inşallah güzel bitiririz. Avrupa şampiyonu olduğumuz kadroyu 3-4 oyuncu haricinde koruduk. Onun üzerine takviyeler yapıldı. Daha iyi bir takım olduk. İyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz.

MAÇLARI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Herkes dört gözle bu turnuvayı bekliyor. Herkesi mutlu etmek istiyoruz. Çok güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Hepsini tek tek geçme amacındayız. Kupaya ulaşmayı hedefliyoruz. Meksika’da taraftarlarımızı görmek isteriz. Güzel bir coşkuyla gitmeyi istiyoruz. Bizden desteklerini esirgemesinler. Avrupa şampiyonu olduktan sonra çok şey değişti. Kırılma noktası Avrupa Şampiyonası. Önceden dışarı çıktığımda insanlar acıyarak bakıyordu. Artık mahallemde, okulumda yürürken insanların gururla baktığını hissediyorum. Bu kadarını hayal edemiyordum.

HAYAL ETTİK VE GERÇEKLEŞTİRDİK

Hayal etmiştim, ‘finale kalırsak büyük bir statta oynayalım’ diye konuşuyorduk aramızda. İki hafta boyunca ‘Vodafone Park’ta oynayabilir miyiz, acaba gol atabilir miyim’ diye hayal ediyordum. Finalde de gol atmak nasip oldu. Bu duyguyu kimseye anlatamadım. Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza’nın çok güzel bir sözü var; ‘Hayal edebilirseniz, başarabilirsiniz’ diye. Her şey hayalden geçiyor. Biz hayal ettik. Çalıştık ve şampiyon olduk.

(Aksam)